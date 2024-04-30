Paris'te çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Paris'in 2. bölgesindeki İtalyanlar Bulvarı yakınındaki bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olay yerinde bir kişi yaralandı. Yangının gaz sızıntısından kaynaklandığı belirtildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Le Figaro'nun polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, Paris'in 2'nci bölgesindeki İtalyanlar Bulvarı yakınında bir binada gece yarısı yangın çıktı.
Binanın 6. ve 7. katlarını saran yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Ekipler sabahın erken saatlerinde, yangının başladığı dairede 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayda bir kişi yaralandı.
Yangına binanın 7. katındaki bir dairede yaşanan gaz sızıntısının yol açtığı bildirildi.