Paris Olimpiyatları Açılışında Karekod Uygulaması
Fransız hükümeti, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışında kullanılacak karekod uygulamasını duyurdu. Parislilere yapılan uyarı mesajında, karekod uygulamasını indirmeleri istendi. Bu uygulama, terör saldırıları gibi teyakkuz gerektiren durumlarda kullanılan bir uyarı sistemiyle entegre edilecek.
Fransız hükümeti, ülkenin ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışında kullanılacak karekod uygulamasını, teyakkuz halinde kullanılan uyarı sistemiyle Parislilere duyurdu.
Paris Emniyet Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninin yapılacağı bölgede bulunan kişilerin telefonlarına "uyarı" mesajı gönderildiği bildirildi.
Mesajda, Parislilerden 18-26 Temmuz'da açılış töreninin yapılacağı bölgeye giriş için zorunlu olan karekod uygulamasını indirmeleri istendi.
Fransa'da karekod uygulamasının duyurulduğu uyarı sistemi; terör saldırıları, hava durumu tehditleri gibi teyakkuz hali gerektiren durumlarda kullanılıyor.
Paris'te, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine yalnızca karekod okutularak girilebilecek.
Bölgeye girmek isteyenler, İçişleri Bakanlığının erişime açtığı platforma kayıt yaptırabilecek.