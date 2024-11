Özgür Özel: Sine-i millet ara seçim doğurur; felaket doğurur

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel CHP grup toplantısını Avcılar'da yapıyor. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Sine- i millet demek istifa et git demek, seçime zorlamak için. Bizim sine-i millet ara seçim doğurur; felaket doğurur.Mecliste kalıp erken seçim için her mücadeleyi yapmak lazım. Biz erken seçim için mecliste meydanda sokakta her yerde en sert ve en net mücadeleyi veriyoruz, dozunu da artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri CHP grup toplantısını Avcılar'da yapıyor.Toplantı öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Bir gözümüz, Silivri'de kulağımız, elimiz Esenyurt'ta, milletvekili arkadaşlarımız bundan sonra Esenyurt'u hiç boş bırakmayacak. Hiçbirimiz boş bırakmayacağız " diye konuştu.

'SİYASETİ NASIL GÜÇLENDİREBİLECEĞİMİZİ KONUŞACAĞIZ'

Grup toplantısında ele alacakları konulardan bahseden Özel, "Bugün tüm milletvekillerimizle sıcak gündemi konuşacağız.Yarın ve pazar günü de yine özel gündemlerle, yarın 31 Mart seçimlerinden gelişen siyasi gündemi, partimizin 47 yıl sonra birinci parti olmasını, bunu muhafaza etmesini ve bunu geliştirerek devam etmemizin, siyasi açıdan nasıl mümkün olduğunu ve vatandaşa dokunan siyaseti nasıl daha da güçlendirebileceğimizi konuşacağız" dedi.

'PAZARTESİ GÜNÜ SİLİVRİ'YE GİDECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Özel, tutuklanan Ahmet Özer'i ziyaret edip etmeyecekleriyle ilgili soruya "Biz dün Adalet Bakanlığı'na resmi talebimizi ilettik. Tutukluların milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi Adalet Bakanlığı'nda bir prosedürün tamamlanmasıyla gerçekleşiyor. Mesai bitimine kadar tamamlanmadığı ve bize bildirilmediği için, bugün oraya gidip ziyarette de bir aksaklık olmasını istemediğimiz için, Adalet Bakanlığı'nın gerekli resmi prosedürü tamamlamasını bekliyoruz. Bir kötü niyet ifade etmek istemem. Mutlaka dünün yoğunluğu içinde mesai saati içinde onu yetiştiremediler. Pazartesi günü ziyaretle ilgili bir talebimiz var. Onu bugün yeniledik. Adalet Bakanlığı tarafından bu işlemin yapılmasını bekliyoruz. Pazartesi günü Silivri'ye gidip sevgili başkanımızı ziyaret etme niyetindeyiz. Adalet Bakanlığı ile arkadaşlarımız iletişim halinde" yanıtını verdi.

'HEPSİ DE HAKLI GEREKÇELERİNİ BİZE BİLDİRDİLER'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Esenyurt'taki 'Halk Buluşması'na katılmamasıyla ilgili de konuşan Özel, "Hepsi de haklı gerekçelerini bize bildirdiler.Mansur Bey hatta sonrasında da bizimle aynı duyguyla tertiplenmiş bir başka etkinliğe de katıldı; değerlendirmesini de yaptı. Belediye başkanlarına 1 gün sonra şurada olun dediğinizde onların öyle 1 gün sonra her zaman orada olma imkanları olmaz. Biz zaten önemli mazeretlere ve belediye başkanlarının ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Ayrıca sadece üç belediye başkanı yok.Belki belediye başkanlarımızın yüzde 60'ı katılamadı; yüzde 40'ı katıldı.150'nin üzerinde belediye başkanı buraya geldi gelemeyenler daha çok. Bu çağrıya uymamaktan değil, yaptıkları kamu görevini aksatmama zorunluluğundan" ifadelerini kullandı.

'İNCİNMİŞLER ANLAŞILAN'

Özel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımının sorulması üzerine ise, "Yılmaz Bey'in paylaşımını gördüm. Akın Gürlek üzerinden incinmişler anlaşılan. Sen iki kişiden birinin oyunu almış bir bilim insanını, bir kanaat önderini, bir profesörü on yıllık parti üyemi terör örgütü üyesi diye Silivri'ye koyacaksın sonra bu lafları duyunca,incindik. Yargıya talimat manasına geliyor diyor." yanıtını verdi.

'HODRİ MEYDAN DİYORUZ'

Erken seçim tartışmalarına da değinen Özel, "Sine- i millet demek istifa et git demek, seçime zorlamak için. Bizim sine- i millet ara seçim doğurur; felaket doğurur.Mecliste kalıp erken seçim için her mücadeleyi yapmak lazım. Biz erken seçim için mecliste meydanda sokakta her yerde en sert ve en net mücadeleyi veriyoruz, dozunu da artırarak devam edeceğiz. Erken seçime zorlamak vatanseverliktir. Sine-i millet savunmak tuzağa düşmek, tuzağa çekilmektir. Onu o nedenle açıkladım. Sayın Genel Başkan aslında kendisi bu konuyu bilir. Geçmişte de bu konuda itiraz eden değerlendirmeleri vardı; ama maalesef sosyal medya odaklı birtakım arkadaşlar var. Sayın Genel Başkan'ın iletişimine katkı sağlayan. Onlar sosyal medyadaki tansiyon üzerinden böyle bir paylaşım yaptılar herhalde. Cumhuriyet Halk Partisi seçime bugünden hazır durumda ve aday belirleme noktasında da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Bizim 1.5 milyonu aşan üyemiz var. Bunun da üzerine çıkabiliriz. Bunu hep söylüyorum. Bu benim fikrim. Ben aday olmayacağım kendim. Tek başıma aday olmayacağım gibi, tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Biz bunu en geni mutabakatla yapacağız. Birden çok seçenek konuşuluyor; aday sorunu yok. AK Parti'nin adayı kim? Erken seçim istemiyorlarsa Erdoğan aday olamıyor. Biz geç karşımıza diyoruz. Hodri meydan diyoruz. Gel diyoruz. Biz adayımızı hemen ilan ederiz. Ama gelmeyip kaçıyorsa, kendisi aday olmayacak demekse, kim aday olacak?" diye konuştu