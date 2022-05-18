OTOMOBİLİN TIR'A ÇARPTIĞI, 3 KİŞİLİK AİLENİN YOK OLDUĞU KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, dün otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren sürücü Hüseyin Erten (28) ile eşi Yasemin (25) ve çocukları Osman Erten (6), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Çivril- Denizli kara yolu Kudret Çalık Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Erten yönetimindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol kenarında, park halindeki 15 SE 473 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çağırılan ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çiftin oğulları Osman Erten de kurtarılamadı.

Erten çifti ile oğulları Osman'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Çivril ilçesinin Düzbel Mahallesi'ne getirildi. Cenazeler araçtan indirilmeden ayrı ayrı namazları kılındı. Erten ailesinin yakınları gözyaşı döktü. Aile, namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Bu arada kazanın bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, Hüseyin Erten'in kullandığı otomobilin, fren yapmadan park halindeki TIR'a arkadan çarptığı görüldü. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel