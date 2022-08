"Ot Biçme" Gerekçesiyle Validebağ Korusu'na Giren Üsküdar Belediyesi Protesto Edildi: "Validebağ Korudur Koru Kalacak"

Koruma Kurulu kararına rağmen polis ve zabıta eşliğinde "ot biçme" gerekçesiyle, bugün sabah saatlerinde Validebağ Korusu'na giren AKP'li Üsküdar Belediyesi protesto edildi. Bölge sakinleri ve çevre savunucuları, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ile birlikte Üsküdar Belediyesi önünde tepkilerini dile getirerek, "Validebağ korudur, koru olarak kalacak" dedi. CHP'li Özçağdaş da “Üsküdar Belediyesi'yle bu yapmış olduklarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Haytın her alanında, dört bir yandan insanlara saldıran bu iktidar gidiyor olabilir. Bu iktidarın bürokratları can havliyle gitmeden önce son kazanımları elde etmeye çalışıyor olabilirler. Ama unutmasınlar bugünün yarını da var ve geliyor gelmekte olan ” dedi.

Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- SADIK KARAKULOĞLU

AKP'li Üsküdar Belediyesi ekipleri; Koruma Kurulu kararına rağmen polis ve zabıta eşliğinde "ot biçme" gerekçesiyle, bugün sabahın erken saatlerinde Validebağ Korusu'na girdi. Bölge sakinleri ve çevre savunucuları, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ile birlikte Üsküdar Belediyesi önünde biraraya gelerek tepkilerini dile getirdi. Validebağ Korusu'ndan vazgeçmeyeceklerini söyleyen vatandaşlar, "Hilmi istifa" sloganları atı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, burada yaptığı basın açıklamasında, "Üsküdar Belediyesi'nin herhangi bir hukuka dayanmadan fiili yaptırımıyla karşı karşıya olduğumuz için burada toplandık" dedi. Özçağdaş, şunları söyledi:

"BURASI BİR SİT ALANIDIR, YAPILACAK HER ŞEY İÇİN KURULDAN ONAY ALMALISINIZ: Öncelikle kamuoyuna bir bilgi vermemiz lazım, Validebağ Korusu, bir doğal ve tarihi sit alanıdır. İster Üsküdar Belediyesi ister İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ister bakanlıklar, ister valilik, her kim olursa olsun burada yapacakları her işlem için Koruma Kurulu'ndan onay almak zorundadırlar. Maalesef Üsküdar Belediyesi kendisine verilmiş olan bakım görevini, hiç kimseye sormadan her şeyi yapabilmek özgürlüğü olarak adlandırıyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz en temel problem budur. Üsküdar Belediyesi diyor ki, 'Bir itirazınız varsa gidin yürütmeyi durdurma alın. Gidin hukuksal yollara başvurun.' Biz bugüne kadar Üsküdar Belediyesi'nin yapmış olduğu bütün bu hukuksuzluklara yönelik zaten çok sayıda davayı kazandık. Fakat Üsküdar Belediyesi'nin anlaması gereken şey kendisinin de yapacağı tüm işlemler için kuruldan onay alması gerektiğidir. ve bugün hukuk dışı olan, açıkça suç işledikleri şey de bulur.

BURASI BİRİLERİNİN ELİNE MAKİNE ALARAK RASTGELE BİÇECEĞİ BİR ALAN DEĞİL: Buradan ülkenin savcılarını, ülkenin hukuk otoritelerini göreve davet ediyoruz. Üsküdar Belediyesi kendisinde olmayan bir yetkiyi kullanarak birinci derecede doğal, tarihi bir sit alana girmiştir ve müdahalede bulunmuştur. İkincisi; 'Biz burada otları kesiyoruz. Siz otların kesilmesine neden karşısınız?' demektedir. Buna neden karşı olduğumuzu tüm bu hareketlerin içerisindeki olan arkadaşlar yıllardır anlatıyorlar. Anlamamakta bir ısrar var. Bu, sadece bir ot meselesi değil. Validebağ sadece Üsküdar'ın, sadece İstanbul'un değil, dünyanın önemli bir ekolojik koruma alanı. Burasının ülkeler arası bağlantısı var. Kuzey ülkelerinden göç eden kuşlar geliyorlar buradan Afrika'ya doğru yollarına devam ediyorlar. Burası birilerinin ellerine birtakım makinalar alarak rastgele orayı burayı biçeceği bir alan değil.

SİYASİ TEZGAHI GÖRMÜYOR DEĞİLİZ: Meseleleri bu kadar basitleştirerek anlatmaya çalışmanın arkasındaki siyasi tezgahı görmüyor değiliz. Ama mesele bu kadar basit bir mesele değil. Dolayısıyla bütün bu insanlar itirazlarını yüksek sesle dile getiriyorlar. ve her zaman gördüğünüz gibi hiçbir kurul onayı alınmadan, hiçbir planlama içerisinde olunmadan ve bu konuda hiçbir eğitimi olmayan kişiler Valibağ'a giriyor önüne çıkan her şeyi biçiyor, toplayıp kaldırıyor. Bu tam bir ekolojik faciadır.

BUNLARIN HESABINI HUKUK ÖNÜNDE VERECEKSİNİZ: Üsküdar Belediyesi ve üzerinde de Üsküdar Belediye Başkanı'nın şunu bilmesi gerekir, yapmış olduğunuz bütün bu hukuksuzluklar Validebağ Korusu'na yapmış olduğunuz bütün bu tecavüzler, bütün bu saldırılar bunların tamamının hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Bunu size bugünden garanti ediyorum.

GİTMEDEN ÖNCE SON KAZANIMLARI ELDE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR: Üsküdar Belediyesi'yle bu yapmış olduklarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu iktidar, hayatın her alanında, dört bir yanından insanlara saldıran bu iktidar gidiyor olabilir. Bu iktidarın bürokratları can havliyle gitmeden önce son kazanımları elde etmeye çalışıyor olabilirler. Ama unutmasınlar bugünün yarını da var ve geliyor gelmekte olan."

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ise şunları söyledi:

"BİR GÜN BU RANTÇI ANLAYIŞLARINDAN DOLAYI YARGILANACAKLAR: Asıl mücadele direnmekle oluyor. İşin gerçeği bu. Şimdi hani biz çok anlatıyoruz, 'Yürütmeyi durdurma kararları aldık' diyoruz, hukuk diyoruz. Ama karşımızda hukuk tanımayanlar var, 'Ben mahkeme kararı takmam' diyor. Hatta daha ileri gidiyor, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da takmam' diyor. Şimdi böyle bir anlayışa karşı biz diyoruz ki hukuksuzdur. Evet hukuksuz. Evet bir gün bu hukuksuzluklarından dolayı bu rantçı anlayışlarından dolayı yargılanacaklar. Ama o günü beklemek değil, bugünden direnişle çözeceğiz biz. Asıl olan direniş. Çünkü birileri diyor ki 'Biz sermayeye açacağız her yeri. Zengin edeceğiz yandaşlarımızı.' Biz ne diyoruz? 'İzin vermeyeceğiz' diyoruz.

HALK İÇİN ÇALIŞACAĞINIZI SÖYLEYİP, KOLTUĞA OTURDUKTAN SONRA YANDAŞLARINIZ İÇİN ÇALIŞAMAZSINIZ: Birileri diyor ki 'Ben iktidarım. Bana oy verdiniz, 5 yıl boyunca istediğimi yaparım.' Biz de 'Yok öyle bir şey' diyoruz. Biz verdiğimiz oyu ya da vermediğimiz oyu da denetleyeceğiz, kimse keyfine göre burada başkanlık yapamaz diyoruz. Siz buraya gelirken halk adına iş yapmak için geldiniz, halka karşı değil. Oy almak istediğinizde gelip halk için çalışacağınızı söyleyip koltuğa oturduktan sonra kendiniz için, yandaşlarınız için rant için çalışamazsınız, doğamızı katledemezsiniz. Yaşam alanlarımızı yok edemezsiniz. Bu insanlar burayı savunuyorsa bütün halk için savunuyor. Gelecek için savunuyor, gelecek kuşaklar için savunuyor. Sizin gibi günlük çıkarlarınız için değil."

Validebağ avukatlarından Onur Cingil ise geçen yıl ağustos ayında Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun verdiği kararı vurgulayarak şöyle konuştu:

"VALİDEBAĞ KORUSU, KORU KALACAK : Validebağ Korusu, 360 dönüm arazisiyle birlikte, çatlasalar da patlasalar da koru kaldı, koru kalacak. Bakın bugün kendilerine sunduğumuz bir karar vardı. Bu karar, 10 Ağustos 2021 tarihinde alınan Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun kararı. Burası kuru ot değil, sazlık, yeşil otu bitkilerin kontrolsüzce motorlu araçlarla biçildiği ve bunun yaban hayata etki ettiğini belirtmişiz. Ayrıca söz konusu motorlu araçların yangın riski taşıdığını söylemişiz. Peki Koruma Kurulu ne demiş? Demiş ki, 'Tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonunca değerlendirilmesi, ayrıca şikayetlere konu uygulamaları, parselde yer alan korunması gerekli kültür varlıklarını etkiliyor olması halinde ivedilikle durdurulması' denmiş. Yani aldığımız mahkeme kararlarından da haklı olarak idarelerin verdikleri kararlar da var.

SONUNA KADAR İFŞA EDECEĞİZ: Daha geçtiğimiz hafta 'Burada eğer ki topolojik duruma, buradaki yeşile, bitki örtüsüne zarar veriyorsanız burada etkinlik de çok yoğun sayıda katılımlı etkinlikte yapamazsınız' dedi. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu. Yani şöyle bir durum var bunlar eskiden de kanunu çiğniyordu ama kendi koydukları kanunu, kendi aldıkları kararı çiğnemiyorlardı. Ama yine söylüyorum, sonuna kadar biz bunu ifşa edeceğiz. Ben avukat Onur Cengiz, Validebağ benim en şerefli görev yaptığım yerlerden biri ve burayı sana yedirmeyeceğim. Canım pahasına da olsa, sen bunu çok iyi biliyorsun."