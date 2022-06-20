Öğretmenler, aldıkları ilk yardım eğitimi sayesinde hayat kurtarıyor

Gaziantep'te ilk yardım eğitimi alan öğretmenler, öğrencilerinin hayatlarına dokunuyor.

Kentteki öğretmenlere, okullarda yaşanabilecek olası ilk yardım durumuna müdahale edebilmeleri amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde 2 gün boyunca teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitim veriliyor.

Bu kapsamda 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başından bu yana kentteki 3 bin 574 öğretmen ilk yardım eğitimi aldı. Öğretmenlerin eğitimleri yaz boyunca devam edecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, ilk yardımın hayat kurtardığını söyledi.

Çocukların kendilerine emanet olduğunu ve her zaman yanlarında bulunduklarını ifade eden Tepe, "İlk yardım ihtiyacı olduğu zaman öğretmenlerimizin buna hazır olmasını istiyoruz. Bu sebeple Gaziantep'te bütün öğretmenlerimize ilk yardım eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu zamana kadar çok kısa bir sürede 3 bin 574 öğretmenimize ilk yardım eğitimi verildi ve eğitimlerimiz devam ediyor." dedi.

Tepe, öğretmenlerin yanı sıra velilere de eğitim verdiklerini, hem okulda hem de okul dışında ilk yardım bilincinin yaygınlaşmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Kentteki okullarda ilk yardımın gerekli olduğu anlar yaşandığını anlatan Tepe, şöyle devam etti:

"İlk yardım eğitimi alan öğretmenlerimizin çocuklarımıza müdahalesini görmüş olduk. Bu basına da yansıdı, bu tür kazaların olmasını asla istemiyoruz ama bu tür durumlarda öğretmenlerimizin ilk yardım eğitimine sahip olmaları ve vakalara müdahaleleri çocukları hayata döndürmeleri en büyük mutluluk kaynağımızdır."

"Öğretmenlerimiz eğitimle çocuklarımızın hayatını kurtardı"

Merkez Müdürü Ülkü Ayhan Güler de kentteki birçok okulda ilk yardım vakası meydana geldiğini belirterek, öğretmenlerin merkezdeki eğitimle kötü durumların gerçekleşmesini önlediğini anlattı.

Herkesin ilk yardımı öğrenmesi gerektiğine dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Okullarda ilk yardımla hayatı kurtarılan olay sayısı görüntülere yansıyan 3'tür. Öğretmenler buradan aldıkları eğitim doğrultusunda okullarda karşılaştığında uygulama yapıp çocuklarımızın hayatını kurtardı ve gerçekten bu durum bizi çok mutlu etti. Çünkü yaptığımız eğitimin ne kadar önemli olduğunu sahada birebir canlı örneğini görmüş oluyoruz. Müdahale etmediğimizde soluk borusu tıkanıklarında olay maalesef ölümle sonuçlanıyor. Dolayısıyla bu durumu önemsiyoruz. Onun için tıkanıklıkta müdahale çok daha önemli."

İnkılap İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdulazmi Çelik de aldığı eğitim sayesinde okullarındaki bir öğrenciye müdahale ettiklerini söyledi.

Çelik, öğrencilerinden birisinin soluk borusuna cisim kaçmasıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, "Heimlich manevrasını kullandık, bu sayede öğrencimizin boğazında kalan cisim ve tükürük çıkarılmış oldu, rahatlamış oldu. Kendinden geçmişti ve bayılmıştı. Allah korusun 30 saniye, 40 saniye, 1 dakika geç kalmış olsaydık öğrencimiz ölebilirdi. Onun için ilk yardım dersi bütün derslerden daha önemlidir." diye konuştu.

8 Şubat Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Şifa Aygün ise ilk yardım eğitiminin mutlaka alınması gerektiğini, okullarda vakalarla karşılaşıldığını ve hemen müdahale ettiklerini ifade etti.

Öte yandan kentteki okullarda yaşanan olaylar ve eğitim alan öğretmenlerin ilk yardım müdahalesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.