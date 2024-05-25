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Nijerya, Yetersiz Rafineriler Nedeniyle Yılda 25 Milyar Dolar Petrol Ürünü İthal Ediyor

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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yıllık 25 milyar dolar harcandığı bildirildi. Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, hükümetin desteği ve rafinerilerin yenilenmesiyle ithalatın sona ereceğini belirtti.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yıllık 25 milyar dolar harcandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin ticari şehri Lagos'ta düzenlenen "Öncü Ekonomi Söylemi" başlıklı programda, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'nın açıklaması okundu.

Shettima, açıklamasında, Nijerya'nın petrol ürünleri ithalatına yılda 25 milyar dolar harcadığını kaydetti.

Hükümetin Nijeryalıların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiğini belirten Shettima, hükümetin desteği ve devlete ait rafinerilerin yenilenmesi sayesinde ülkenin petrol ürünleri ithalatına yakında son verileceğini bildirdi.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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