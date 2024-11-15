Üye Girişi
Haberler

New York'ta Geleneksel Uluslararası Yemek Festivali Düzenlendi

New York'ta Geleneksel Uluslararası Yemek Festivali Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Yemek Festivali, 15 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Festivalde Türk mutfağı ve diğer dünya mutfaklarının lezzetleri tanıtıldı.

NEW New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunu bulunduran ve çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Türkevi, üçüncü kez kapılarını "Uluslararası Yemek Festivali"ne açtı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde, Yabancı Konsoloslar Derneği tarafından düzenlenen festivale 15 ülke katılım sağladı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal, Türkevi'nde bu festivale tekrar ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yabancı Konsoloslar Derneğinin bu yılki Dönem Başkanı Malezya'nın New York Başkonsolosu Amir Farid Abu Hasan ise ev sahipliği Büyükelçi Yazal'a için teşekkürlerini ileterek,"Ev sahipliğiniz ve emekleriniz, diplomasi ve kültürel etkileşimin sadece resmi toplantılarda değil, aynı zamanda masa etrafında da gerçekleştiğini gösteriyor." diye konuştu.

Festivale, New York'ta görev yapan başkonsoloslar, üst düzey yöneticiler, diplomatik misyon çalışanları ve çok sayıda konuk katıldı.

Müzik dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen festivalde,Gürcistan, Endonezya, Sırbistan ve Tayland'dan sanatçılar, geleneksel müzikleriyle kısa gösteriler düzenledi.

Konuklara Türk mutfağı başta olmak üzere dünya mutfaklarından farklı yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

AK Partili vekil Oxford'da yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

 Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu

Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu

 Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

Isırık izlerinin görüntüleri ortaya çıktı
Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında

Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mehmet Uçum Erzurum şehit yakını sözleri ne, ne dedi (Abdullah Öcalan)? Hudutsuz Sevda 41. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda N SON BÖLÜM izle! 15 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Kasım Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Osmihen gol izle (Afrika Kupası)! Benin Nijerya Osimhen golü izleme linki! Siyah Kalp 9. bölüm izle! Siyah Kalp SON BÖLÜM tek parça full hd izle! Yunanistan İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Yunanistan İngiltere geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Belçika İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Belçika İtalya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benin Nijerya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benin Nijerya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.