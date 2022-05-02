Mut'ta bayramlaşma töreni düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda düzenlenen törende Kaymakam Batuhan Bingöl, kurum müdürlerinin, siyasi parti temsilcilerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Bingöl, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Kabakçılar ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kemal Balcı, törenin ardından Mut Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutlayan Bingöl, trafik uygulaması yapan ekiplerle de bayramlaştı.??????????????