Mut'ta bayramlaşma töreni düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mut'ta bayramlaşma töreni düzenlendi

AA - Ahmet Güler - Güncel
 - Güncelleme:
Mut'ta bayramlaşma töreni düzenlendi

Mersin'in Mut ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda düzenlenen törende Kaymakam Batuhan Bingöl, kurum müdürlerinin, siyasi parti temsilcilerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Bingöl, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Kabakçılar ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kemal Balcı, törenin ardından Mut Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutlayan Bingöl, trafik uygulaması yapan ekiplerle de bayramlaştı.??????????????

AA / Ahmet Güler - Güncel

Ramazan Bayramı, Hisarcık, Mersin, Bingöl, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title