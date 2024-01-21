MSB: Ülkemize yasa dışı geçmeye çalışan 14 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

MSB, Yunanistan ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 14 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB tarafından bugün X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."