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MSB'den terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/ Ypg'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Fırat Kalkanı bölgesi, Gara ve Pençe Kilit-Operasyonu bölgesinde toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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