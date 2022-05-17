Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 FETÖ, 2 PKK'lı olmak üzere 32 kişi yakalandı - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son 4 gün içerisinde Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 25 FETÖ'cü, 2 PKK'lı olmak üzere toplamda 32 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Edirne'de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Güncel