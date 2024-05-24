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Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 8 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botları ve ilçe jandarma ekibi tarafından limana getirilen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris'te karadan ulaşımın bulunmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları ve ilçe jandarma ekibi yönlendirildi.

Ekipler, biri çocuk 8 düzensiz göçmeni botla alarak limana getirdi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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