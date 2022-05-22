Manyas'ta Gençlik Haftası gençlik konseriyle sona erdi - Haberler

15-21 Mayıs Gençlik Haftası, gençlerin solist olarak yer aldığı konserle son buldu.

Manyas Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konserde Meslek Yüksek Okulu ve Anadolu Lisesi öğrencileri Şevval Şenkaya, Beyza Sipahi, Tuğçe Eroğlu, Rojin Kahraman Samet Selçuk Aydın ve Emirhan Durgut solist olarak sahne alırken, Nurdan Özgür Tekin yönetiminde ki Yağız Ada Tekin Kostak Ali zeybeği ve Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi de Ankara yöresi oyunları ile katıldı.

Gecenin sonunda ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı popüler müzik sanatçısı Furkan Avcı şarkılar söyledi.

Geceye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen, Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Başaran ile öğrenciler ve gençler katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen, solist olarak görev alan ve gecede kendilerine destek veren Balıkesir Büyükşehir ve Manyas Belediyelerine teşekkür etti.