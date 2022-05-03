Manisa'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

KIRKAĞAÇ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.Ö'nün (48) kullandığı 34 DSY 101 plakalı yolcu otobüsü, İzmir- İstanbul otoyolu Kırkağaç ilçesi geçişinde Ş.K. (47) idaresindeki 35 GE 4811 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan ve hafif yaralanan N.A. (51), Ö.A. (40), H.A. (56), Ş.A. (42) ve T.A. (45) ilk müdahalenin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan otobüs şoförü G.Ö'nün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

İstanbul, Kırkağaç, Manisa, İzmir, Güncel, Haberler

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