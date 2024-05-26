Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 35 AKP 567 plakalı hafif ticari araç, şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.B. ile araçtaki G.B. ve İ.K. çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şehzadeler trafik Manisa Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Göç İdaresi Başkanlığı: Afganlara kolay vize verileceği iddiaları gerçek dışı

Göç İdaresi Başkanlığı: Afganlara kolay vize verileceği iddiaları gerçek dışı

 Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş

Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP'li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP'li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var

 Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi

Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title