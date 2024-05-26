Manisa'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Kişi Yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 35 AKP 567 plakalı hafif ticari araç, şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.B. ile araçtaki G.B. ve İ.K. çeşitli hastanelere kaldırıldı.