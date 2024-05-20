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Manisa'da banka çalışanlarına stres ve öfke kontrolü eğitimi verildi

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Manisa'da Öz Finans-İş Sendikası tarafından banka çalışanlarına stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü konulu eğitim verildi. Eğitime Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası çalışanları katıldı.

Manisa'da Öz Finans-İş Sendikası tarafından banka çalışanlarına yönelik "stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü" konulu eğitim verildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteklediği eğitime sendika üyesi Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası çalışanları katıldı.

Katılımcılara stres yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve motivasyon konuları anlatıldı.

Program ile ilgili bilgi veren Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, "Bankacı üyelerimizin hem iş hayatına hem de sosyal yaşamlarına katkı sunmak amacıyla eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bankacı arkadaşlarımızın çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarına bir nebze olsun çözüm konusunda katkı sağlamak bizleri mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ziraat Bankası Halkbank Sendika Manisa Stres Banka Ekonomi Güncel Haberler

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