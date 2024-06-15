Kurban Bayramı'nın bu yıl 16 Haziran Pazar ile 19 Haziran Çarşamba günleri arasında idrak edilecek. Arefe Günü olan 15 Haziran Cumartesi öncesinde, yurttaşlar banka şubelerinin açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI? Arefe günü bankalar yarım gün mü? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe Günü'nde bankalar kapalı olacak. Hafta sonları alışveriş merkezlerinde bulunan bazı banka şubeleri genellikle öğle saatlerine kadar açık kalabilir, ancak bayram tatili sebebiyle bu tür yerlerdeki banka şubelerinin de kapalı olması bekleniyor. Banka şubeleri, 24 Haziran tarihinden itibaren tekrar normal çalışma düzenine dönecek.