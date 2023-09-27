Manavgat'ta Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Kanun Ay'ın kullandığı 07 BCB 175 plakalı motosiklet, Ulualan mevkii Sanayi Mahallesi Hurdacılar sitesi kavşağından D-400 Karayolu yan yola çıkmakta olan Kemal Kara'nın kullandığı 07 AEL 681 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA