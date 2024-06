Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da Deprem ve Ruh Sağlığı Çalıştayı düzenlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ), Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen çalıştayın açılışındaki konuşmasında, 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde devletin sunamadığı birçok hizmeti 6 Şubat'ın ilk dakikalarından itibaren sunduklarını ve halen sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığından Milli Eğitim Bakanlığına tüm ekiplerin insanların bu travmayı daha rahat atlatabilmeleri için çaba gösterdiğini anlatan Yazıcı, bir yandan enkazların kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını, öbür taraftan da normalleşme adına gayretlerin sergilendiğini kaydetti.

Malatya'da 119 bin kişinin hala konteynerde yaşamaya devam ettiğini dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Burada başta çocuklarımıza olmak üzere her türlü desteği sunmaya gayret ediyoruz. Güçlü hükümetimiz, büyük liderimizin sayesinde şehirleri de imar ediyoruz. Ağır hasarlı binalarımız vardı, yıkılan binalarımız vardı. Yıkılacak binalarla ilgili ocak ayı itibariyle il genelinde yüzde 87'ye ulaştık, il merkezinde, çarşı dediğimiz bölgedeyse yüzde 98'deyiz. O binalar can güvenliğini tehdit ediyordu, bundan da önemlisi o hayalet binaları her gördükçe hafızanız her gün kaydediyordu. Çarşı ayağa kalkmadığında şehir ayağa kalkmamış olacaktı. Bugün yapıyoruz, çok hızlı gidiyoruz. Allah'ın izniyle çarşı ayağa kalktığında fiziksel anlamda, görsellik yerine oturduğunda psikolojimiz daha da iyi olacak."

Bilimsel anlamda başta çocuklar olmak üzere insanlara psikolojik destek vermek gerektiğini belirten Yazıcı, "Psikolojik olarak onları bu travmadan kurtarabilmek adına hür türlü çalışmayı yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bütün öğretmenlere, '6 Şubat'tan önce yaptığınız gibi okulda ne yapıyorsanız eğlence adına fazlasıyla yapın' dedim. Şimdi deprem konutları yaptığımız İkizce bölgesinin yarısını bitirdik, devam ediyoruz. Birkaç yıla Allah'ın izniyle hem konutlarımız biter, hem çarşımız tamamlanır." dedi.

Yazıcı, çalıştayın sonunda gazetecilerin kırsalda hasar gören yapıların yıkımının ne durumda olduğunu sorması üzerine, "Yıkımlarımızı ocak sonu itibarıyla durdurmuştuk, şu anda ihalelerimizi yapıyoruz. Yüzde 87'deyiz. Büyük oranda kalanlar köylerde, kırsalda... İnşallah ihaleyi yapıyoruz. Birkaç ay içerisinde onları da bitirmiş oluruz Orada çok büyük bir işimiz yok. Çünkü biz yıkımda daha çok şehir merkezlerine yoğunlaşmıştık." diye konuştu.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de bireylerin deprem nedeniyle yaşadığı kayıpların, belirsizliklerin ve yeni yaşam koşullarına uyum zorunluluğunun yarattığı baskılarla başa çıkabilmek üzere uzun vadeli stratejiler geliştirmek ve toplumsal dayanıklılığı arttırmak gerektiğini söyledi.

Bu travmaların uzun vadeli etkileri ve bu etkilerle başa çıkma stratejilerini gözardı etmemek için geç dönem ruh sağlığına odaklanmak ve bu alanda araştırmalar yapmak üzere bu çalıştayı düzenlediklerini kaydeden Bentli, alanında uzman bilim insanlarının, psikologların ve deprem döneminde sahada gönüllü olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını belirtti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ise geride kalan ve o acıya şahitlik eden insanların travmalarına işaret ederek, "Bu çalıştayımız yeni yöntemler geliştirmenin ve insanımıza daha uzun süreli yardımcı olabilmenin yol ve yöntemlerini tartışabileceğimiz ve insanlarımızın her türlü zorluklarla karşılaştıklarında nasıl başa çıkabilme yöntemleri geliştirilebilecekleri konusunda değerli bir çalışma olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, çeşitli oturumlarla sürüyor.