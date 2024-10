Madde Bağımlılığına Karşı Anneler Güçleniyor

Mardin'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, madde bağımlılığının gençleri hayattan kopararak onları karanlık bir dünyaya sürükleyebildiğini belirtti.

Madde bağımlılığının bireylerin yanı sıra aileleri ve toplumu da hedef alan bir tehlike olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bir bireyin madde bağımlılığı aile içindeki güven, sevgi ve iletişimi zedeler. Her bir annemiz toplumda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' olma sorumluluğunu taşıyor. Çocukların yanında olan, onlarla güçlü bir bağ kuran, iletişim kapılarını her zaman açık tutan anneler onları bu tehlikelerden koruyabilir. Madde bağımlılığına karşı en güçlü silah farkındalık ve eğitimdir. Öncelikle kendimizi eğitmeliyiz ki çocuklarımızı eğitebilelim. Uyuşturucu bağımlılığı konusundaki bilgi eksikliklerimizi gidererek çocuklarımıza bu konunun ciddiyetini anlatabilir, onları bilinçlendirebiliriz. Her bir anne, çocuğuna rehber olduğunda aslında topluma da rehber olmaktadır."

Akkoyun, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) mobil uygulamasının önemine de değinerek, herkesten bu uygulamayı indirmesini ve çevresindeki olumsuzlukları güvenlik güçlerine hızlıca bildirmelerini istedi.

Teknolojiyi amacına uygun kullanarak uyuşturucuyla mücadelenin daha etkili olmasını hedeflediklerine dikkati çeken Akkoyun, "Bu hususta devletimizin hayata geçirdiği uygulama vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak ve toplumsal bir bilinç oluşturmak adına çok kıymetlidir. UYUMA uygulaması, teknolojinin gücünü en iyi şekilde kullanarak, uyuşturucu ile mücadelede herkesin rol alabileceği bir platform sunuyor." ifadelerini kullandı.

Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, kamu kurumlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile anneler katıldı.