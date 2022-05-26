KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi - Haberler

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın kısmı, senaryo gereği denizaltıya acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılmasıyla tamamlandı.

Marmaris Aksaz açıklarındaki tatbikatta, senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltının yeri sonar cihazlarıyla tespit edildi.

Gemideki Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile tespit edilen cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı.

TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden 32 metre derinlikteki denizaltıya Istakoz-2 (ROV) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı.

Daha sonra birinci sınıf dalgıçlar vasıtasıyla denizaltı gemisine temiz hava akışı sağlanması için hava hortumları bağlandı.

TCG Alemdar Gemisi üzerinde bulunan denizaltı havalandırma sistemi kullanılarak denizaltı gemisi içerisine temiz hava gönderildi. Dalgıçlar görevi başarıyla tamamlamasının ardından su yüzüne çıkarak tatbikatın basın kısmı tamamlandı.

Tatbikatı Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile 12 ülkeden katılan 26 gözlemci ve basın mensupları takip etti.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikat sonunda TCG Alemdar Gemisi'nde bulunan komuta kademesi, gemi personeli, gözlemci ve basın mensupları ile fotoğraf çektirdi.

KURTARAN-2022 Tatbikatı, yarın tamamlanacak.