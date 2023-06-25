Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da otogarda yoğunluk
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul dışına gitmek isteyenler bilet bulmakta zorlanırken, otobüs şoförleri de trafik yoğunluğundan şikayetçi.
Kurban Bayramı nedeniyle cuma günü başlayan 9 günlük tatilin ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluk devam ediyor. Otogar giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu oluştu. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler bilet bulmakta zorlandı. Otobüs şoförleri de şehirlerarası yollarda ki trafik yoğunluğundan şikayet etti.
"ANKARA'YA 10-12 SAATE ANCAK GİDİLİYOR"Otobüs Şoförü Ahmet Turan, "Otogarda çok yoğunluk var. Yollarda da çok trafik var. Arabalar gitmiyor, kazalar var. Buradan Ankara'ya 10-12 saate ancak gidiliyor, çünkü aşırı yoğunluk var. Ben Bingöl'e gidiyorum. Yol uzun, ama maalesef yollar da kapalı, çok acemi sürücülerimiz var. Mümkün mertebe dikkat etsinler, uykusuzlarsa yola çıkmasınlar" dedi.
"BİR AY ÖNCE BİLETİMİZİ ALDIK"Otobüs bileti bulmakta zorlandığını söyleyen Gülüşan Güler, "Bir ay önce biletimizi aldık, şimdi biniyoruz. Her şey pahalı, şimdi bir ay borçlanıyoruz. Gelecek aya kadar borçluyuz. 350-400 bilet parası asgari ücret ile gideceğiz, nasıl olacak bilmiyoruz. Gitmemiz de mecburi, anne babamızı görmek için" dedi.
"İZMİT'TEN SONRA ARABA YOK DİYORLAR"İrfan Karahanoğlu ise, "Ben Gümüşhaneliyim, bugün 100 firmaya sordum. 'İzmit'ten sonra otobüs yok' diyorlar. Ek sefer olup da Gümüşhane sınırları içerisinde Trabzon, Giresun, Samsun, Erzincan, Erzurum bir tane araba bulamadım. Sorduğum firmaların hepsi İzmit'ten sonra araba yok diyorlar. Araba almak için gelmiştim, olmadı. Onun için son güne bırakmak zorunda kaldım. Samsun'a bir ek araba kaldırmışlar, 500 lira ama 800 lira istiyorlar. Samsun'dan Gümüşhane'ye 600 lira daha vereceğim. Yani iki kişi buradan Gümüşhane'ye gitmem 3 bin lira. Şu otobüs firmaları ellerini vicdanına koysun" dedi.
"TRAFİK KURALLARINA ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ"
Şehirlerarası trafik yoğunluğuna dikkat çeken otobüs Şoförü Hasan Başer, "Hem otogarda hem de yollarda aşırı bir yoğunluk var. Tabi ki tatilin 9 gün oluşu sebebiyle insanlar kıştan çıktı ve kendilerini güneye atmak istiyorlar. Bunun bir de dönüşü var tabi ki. Burada ki en büyük zahmeti biz otobüs şoförleri çekiyoruz. Yolculuğumuz Çanakkale Yenice, normalde 9 saat sürüyor. Dün, Esenlerden Gebze'ye normalde 3 saatte gidiyorum. Gebze'den Bursa'da 1 saat sürüyor. Ama dün Gebze'den Bursa'ya 3 saatte gittim. Öyle bir yoğunluk var. Her şeyden önce dikkat etsinler, kurallara uyacağız. Emniyet şeridini boş bırakmamız lazım. Kaza olur, yangın olur, emniyet şeridine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Emniyet şeridini kullanan arkadaşlar, ön taraftan şeride girmek isteyince önümüz tıkanıyor ve trafik oluşuyor" diye konuştu.