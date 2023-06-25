Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da otogarda yoğunluk

Kurban Bayramı nedeniyle cuma günü başlayan 9 günlük tatilin ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluk devam ediyor. Otogar giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu oluştu. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler bilet bulmakta zorlandı. Otobüs şoförleri de şehirlerarası yollarda ki trafik yoğunluğundan şikayet etti.

"ANKARA'YA 10-12 SAATE ANCAK GİDİLİYOR"

"BİR AY ÖNCE BİLETİMİZİ ALDIK"

"İZMİT'TEN SONRA ARABA YOK DİYORLAR"

"TRAFİK KURALLARINA ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ"

Şehirlerarası trafik yoğunluğuna dikkat çeken otobüs Şoförü Hasan Başer, "Hem otogarda hem de yollarda aşırı bir yoğunluk var. Tabi ki tatilin 9 gün oluşu sebebiyle insanlar kıştan çıktı ve kendilerini güneye atmak istiyorlar. Bunun bir de dönüşü var tabi ki. Burada ki en büyük zahmeti biz otobüs şoförleri çekiyoruz. Yolculuğumuz Çanakkale Yenice, normalde 9 saat sürüyor. Dün, Esenlerden Gebze'ye normalde 3 saatte gidiyorum. Gebze'den Bursa'da 1 saat sürüyor. Ama dün Gebze'den Bursa'ya 3 saatte gittim. Öyle bir yoğunluk var. Her şeyden önce dikkat etsinler, kurallara uyacağız. Emniyet şeridini boş bırakmamız lazım. Kaza olur, yangın olur, emniyet şeridine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Emniyet şeridini kullanan arkadaşlar, ön taraftan şeride girmek isteyince önümüz tıkanıyor ve trafik oluşuyor" diye konuştu.