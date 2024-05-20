Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024?

Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü öncesi emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinin yapılması bekleniyor. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. 4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.

İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK 2024?

2024 yılında Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Bu nedenle, 15 Haziran Cumartesi günü öncesi emekli bayram ikramiyelerinin ödemelerinin yapılması bekleniyor. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ise 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor ve Sicil numaralarına göre farklı tarihlerde yatabiliyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden de kontrol edilebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere toplamda 3 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.

E DEVLET'TEN BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden bayram ikramiyesi sorgulama işlemini şu şekilde yapabilirsiniz: