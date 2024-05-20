İran Anayasası'nın 131'inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde cumhurbaşkanının seçilememesi hallerinde, ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor. Peki, İran'da Muhammed Muhbir mi cumhurbaşkanı olacak? Muhammed Muhbir kimdir?

İRAN CUMHURBAŞKANI KİM OLACAK?

İran Cumhurbaşkanı'nın görevdeyken ölmesi durumunda, Anayasa'nın öngördüğü belirli bir süreç devreye girer. Cumhurbaşkanı ölürse veya görevini yapamayacak duruma gelirse, ilk olarak Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı (First Vice President) geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenir.

MUHAMMED MUHBİR KİMDİR?

Muhammed Muhbir 1955'te doğdu. "Uluslararası haklar" konusunda bir doktora, akademik makalesi dahil olmak üzere iki doktora derecesine ayrıca yönetim konusunda doktora derecesine sahiptir. Muhbir, doktorasının yanı sıra yönetim alanında da yüksek lisans derecesine sahiptir. İran'ın 7. ve şu anki birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olan İranlı bir politikacıdır. Ayrıca Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi İmam Humeyni Fermanı İcra Kurulu'nun (EIKO) eski başkanı, Sina Bankası yönetim kurulu başkanı ve Huzistan Eyaleti'nin vali yardımcısıydı.