Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyor mu? Volkan Demirel ve Zeynep Demirel açıklama yaptı mı?

Magazin camiasının örnek çiftlerinden gösterilen Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti, 14 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Zeynep Sever Demirel, 4 ay önce katıldığı programda "Aşk geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık" itirafında bulunmuştu. Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyor mu? Volkan Demirel ve Zeynep Demirel açıklama yaptı mı?

VOLKAN DEMİREL VE ZEYNEP DEMİREL BOŞANIYOR MU?

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, 2014 yılında Yade, 2017'de ise Yeda ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Bir süredir yan yana görünmeyen ikili, yollarını ayırma kararı aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, çift Hatay depremi öncesi boşanma kararı aldı ancak felaket nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı. Bir süredir evliliğinde kara bulutlar dolaşan Zeynep Sever Demirel, boşanma işlemlerinin başlatılması için harekete geçti. Volkan Demirel ve Zeynep Demirel, 14 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

ÇİFT AÇIKLAMA YAPTI MI?

2009 Miss Belçika Güzellik Yarışmasında birinci olan ve 2010 yılında Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel, boşanma kararı aldı. Çift, daha önce de boşanma kararı almış, Hatay depremi sebebiyle bu kararı ertelemişlerdi.