Kurban bayramı sonrası İstanbul'a dönüşler başladı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KURBAN Bayramı tatilinden dönenler, bugün öğlen saatlerinden itibaren yüzde 20 oranında trafik artışına neden oldu.
KURBAN Bayramı tatilinden dönenler, bugün öğlen saatlerinden itibaren yüzde 20 oranında trafik artışına neden oldu. İstanbul'a girişler öğlen saatlerinde başlarken, Çamlıca gişelerinde de kısa süreli yoğunluk yaşandı. İBB trafik uygulamasına göre sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu, öğle saatlerinden sonra yüzde 20'ye yükseldi.
"MEMLEKETE GİTTİK GELDİK"
İstanbul'a dönen tatilcilerden İsmail Şahanoğlu "Kastamonu'ye, memleketimize gidip, geldik. Yollarda bir sıkıntı yok şükür. Sabah saat 10.00 sıralarında yola çıktık, mola vererek geldik" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel