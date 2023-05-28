Kozan'da tarihi okulda oy kullanma heyecanı

Adana'nın Kozan vatandaşlar mezun oldukları tarihi okulda oy kullandı.

Kozan'da 1900 yılında yılında inşa edilen, Ermeni işgalinde hastane ile kilise olarak kullanılan ve Cumhuriyetin ilanı ile birlikte okul olarak hizmet veren İnkılap İlkokulu 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oy kullanacak olan Aslanpaşa Mahallesi sakinlerini sandık başında ağırlıyor.

Okulun mezunlarından Alparslan Yavuz, geçmişi 123 yıllık tarihe dayanan bir okulda oy kullanmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Okulumuz Kozan'ın en eski okullarından biri. Duvarlar asırlık bir tarihe sahip. Çok nezih bir mahallemizin yapısı var. Bizde oy kullanmak için mezun olduğum okuluma geldim" dedi.

Okul Müdürü Turan Pazarcı, "Okulumuz tarihi mahallede yer alan okul. Okulumuzda çok güzel bir seçim atmosferi var. Okulumuzda 4 sandıkta 1200 civarında seçmen oy kullanacak. Sonuçlar vatanımıza milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Okuldan mezun olan Hakan Uyumaz ise, mezun olduğu okulda oy kullanmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

1962'de İnkılap ilkokulundan mezun olduğunu kaydeden Adil Erdoğan, tarihi bir okulda oy kullandığını belirtti. - ADANA