Kocasinan'da 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile 32 Bin Aileye Destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015'te hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan toplam 32 bin 813 aileye destek olduklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, belediye olarak yapılan hizmetlerle vatandaşların yanında yer aldıklarını ifade ederek, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle örnek olduklarını dile getirdi.

Kocasinan'da her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşların mutluluklarını artırmak için çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'Hoş Geldin Bebek' sloganıyla karşılıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz projeyle bu güne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 32 bin 813 aileye destek olduk. Bu projeyle çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kocasinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz."