Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
Suriye'den kaçan Esad'ın garajındaki onlarca araca el konuldu

Muhaliflerin ülkeden kaçırdığı Esad'ın garajından neler çıktı neler

Kocasinan'da 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile 32 Bin Aileye Destek

Kocasinan'da 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile 32 Bin Aileye Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015 yılında başlatılan 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile toplam 32 bin 813 aileye destek sağlayarak sosyal belediyecilik alanında önemli adımlar attıklarını açıkladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015'te hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan toplam 32 bin 813 aileye destek olduklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, belediye olarak yapılan hizmetlerle vatandaşların yanında yer aldıklarını ifade ederek, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle örnek olduklarını dile getirdi.

Kocasinan'da her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşların mutluluklarını artırmak için çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'Hoş Geldin Bebek' sloganıyla karşılıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz projeyle bu güne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 32 bin 813 aileye destek olduk. Bu projeyle çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kocasinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
img

Destici'den Esad'ın devrilmesinin ardından kritik Suriye uyarısı
img

Rojin'in babası: Kızımın cansız bedeninde 2 erkeğe ait DNA örneği bulunmuş
img

16 yaşındaki çocuk babasını uyurken tabancayla kafasından vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI, HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.