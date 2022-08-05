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Kocaeli haber... Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli haber... Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli haberler... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden T.Y'nin kullandığı 41 AAS 238 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Devrilen motosikletten yola savrulan T.Y. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Ankara Gebze Güncel Haberler

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