CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "On İkinci Kalkınma Planımız ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz doğrultusunda, stratejik ürünlerde üretim kapasitemizi artırmayı sürdüreceğiz. Sanayimizin teknolojik yetkinliğini geliştirmek, yüksek katma değerli ürünlerin payını yükseltmek ve dış ticarette yapısal dönüşümü sağlamak temel önceliklerimizdir" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Maleik Petrokimya Fabrikası için açılış töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustam Minnahano, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, firma yetkilileri, iş insanları ve il protokolü katıldı.

Açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye'de ilk kez maleik anhidrit üretimini sağlayan yatırım, sanayimizin ihtiyaç duyduğu önemli bir ham maddenin ülkemizde üretilmesini mümkün kılmaktadır. Sanayide dışa bağımlılığı azaltma hedefimiz doğrultusunda hayata geçirilen bu yatırımı, Türkiye'nin üretim gücü adına önemli bir kazanım olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin kalkınmasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde ilerletme kararlılığındayız. Ekonomide attığımız adımların merkezinde, milletimizin refahını kalıcı biçimde artırma ve ülkemizi küresel rekabette daha güçlü bir konuma taşıma hedefi vardır. Bu anlayışla sanayimizin yıllar içinde kazandığı tecrübeyi, kritik ürünlerde yeni üretim kabiliyetleri geliştirerek büyütmek zorundayız. Daha fazla ihracat yaparken, üretimimizin ihtiyaç duyduğu ham maddeleri ve ara mallarını da daha yüksek oranda ülkemizden karşılamalıyız. Kimya ve petrokimya sanayisine bu anlayışla yaklaşıyor, sektörün gelişmesini Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığı açısından stratejik bir mesele olarak ele alıyoruz. Otomotivden savunmaya, tarımdan sağlığa kadar pek çok sektörde rekabet gücümüz, kimya ve petrokimya sanayisinde sahip olduğumuz kabiliyetlerle doğrudan bağlantılıdır" dedi.

'PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE 11 MİLYAR DOLARI AŞAN DIŞ TİCARET AÇIĞI'

Yılmaz, petrokimya sektöründe 11 milyar doları aşan dış ticaret açığı olduğunu ifade ederek, "Petrokimya sektöründe 2025 yılında 4,4 milyar dolar ihracat yapılırken ithalatımız 17,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar 2026 yılının ilk 10 ayı itibarıyla petrokimya sektörümüzün ihracatı ithalatından çok daha yüksek oranlı artsa da 2026 yılının ilk 10 ayı itibarıyla 11 milyar doları aşan dış ticaret açığı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla petrokimya sanayinde yerli üretim kapasitesinin artırılması, dış ticaret açığının azalması ve ekonomimizin farklı alanlarında daha güçlü ve daha rekabetçi işletmelerin gelişmesi açısından önem arz etmektedir" diye konuştu.

'DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZIN 60 MİLYON DOLAR AZALMASI BEKLENMEKTEDİR'

Pandemi, savaşlar, tedarik sorunları ve uluslararası taşımacılıkta yaşanan kesintilerin sanayi üretimini olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz şunları söyledi:

"Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, ülkelerin kendi üretim kapasitelerine dayanan bir kalkınma anlayışının önemini bir kez daha gösterdi. Salgın dönemindeki tedarik sorunları, savaşlar ve uluslararası taşımacılıkta yaşanan kesintiler, sanayi üretimini dünyanın birçok bölgesinde doğrudan etkiledi. Böylesi bir ortamda ülkemizde üretimin devamlılığını güvence altına almak, sanayicimizin dış kaynaklı dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artırmak durumundayız. Kritik girdilerde yerli üretimi desteklememiz, ülkemizin geleceğine ilişkin bilinçli ve uzun vadeli bir tercihtir. Bu yıl ilan ettiğimiz OVP'de de bunun altını güçlü şekilde çizdik. TN Maleik'te başlayan üretimle, otomobil parçalarından tekne gövdelerine, yapı malzemelerinden rüzgar türbini kanatlarına kadar pek çok üründe kullanılan maleik anhidriti artık ülkemizde üretebiliyoruz. 17 milyar liralık yatırımla kazanılan yıllık 50 bin tonun üzerindeki üretim kapasitesi sayesinde, ülkemizin 60 bin tona yaklaşan maleik anhidrit ihtiyacının büyük bir kısmını yerli üretimle karşılayabileceğiz. Tam kapasite üretime ulaşması halinde, bu yatırımla dış ticaret açığımızın 60 milyon dolar azalması beklenmektedir. Diğer taraftan 120'nin üzerinde insanımıza iş imkanı sağlayan bu yatırım, ülkemizde daha önce bulunmayan bir üretim alanında teknik bilgi ve tecrübeyi de geliştirmektedir."

'STRATEJİK ÜRÜNLERDE ÜRETİM KAPASİTEMİZİ ARTIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Cevdet Yılmaz, hedeflerinin daha fazla sanayi kuruluşunun pazarlarda güçlü bir konuma ulaşması olduğunu belirterek, " Türkiye'de yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan girişimcilerimizi desteklemeyi, kalkınma sorumluluğumuzun gereği olarak görüyoruz. Kamu kaynaklarıyla sağladığımız desteklerde, ülkemizin stratejik ihtiyaçlarını ve milletimizin uzun vadeli menfaatlerini esas alıyoruz. TN Maleik yatırımının temellerini 2021 yılında Tataristan Cumhuriyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve GEBKİM arasında kimya sanayii alanında imzalanan iş birliği protokolüyle attık. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu yatırımı proje bazlı devlet yardımı kapsamına aldık. On İkinci Kalkınma Planımız ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz doğrultusunda, stratejik ürünlerde üretim kapasitemizi artırmayı sürdüreceğiz. Sanayimizin teknolojik yetkinliğini geliştirmek, yüksek katma değerli ürünlerin payını yükseltmek ve dış ticarette yapısal dönüşümü sağlamak temel önceliklerimizdir. Kocaeli'nin köklü sanayi kültürü ve GEBKİM'in sağladığı ihtisaslaşma imkanları, bu hedefler bakımından ülkemize önemli avantajlar sağlıyor. Beklentimiz, burada oluşan üretim birikiminin yeni yatırımlarla büyümesi ve daha fazla sanayi kuruluşumuzun uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma ulaşmasıdır" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ YENİ YATIRIMLARLA ÜRETİM KAPASİTESİNİ BÜYÜTÜYOR'

Türkiye'nin yeni yatırımlarla üretim kapasitesini büyüttüğünü belirten Yılmaz, konuşmasının son bölümünde şunları söyledi:

"Sanayide rekabet gücünü korumak, teknolojideki gelişmeleri üretime taşımayı ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı gerektiriyor. TN Maleik tesisinde üretim sırasında açığa çıkan ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi, aynı zamanda enerji maliyetleriyle çevresel etkileri birlikte azaltmayı hedefleyen bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayimizin üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artıracak şekilde gerçekleştirmek durumundayız. Türkiye'nin küresel üretim zincirlerindeki konumunu güçlendirirken, enerji ve kaynak verimliliğinde de daha ileri bir seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz. Uluslararası yatırımlar da ülkemizin sanayi altyapısını geliştirme ve dünya ekonomisiyle bağlarını güçlendirme politikamızda önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de üretime yönelen yatırımcılar, yetişmiş insan kaynağımızdan, girişimcilik kültürümüzden ve geniş pazarlara erişim imkanlarımızdan yararlanıyor. Ülkemiz ise yeni yatırımlarla üretim kapasitesini büyütüyor, istihdamını artırıyor ve uluslararası ekonomik ilişkilerini güçlendiriyor. Bu açıdan, TN Maleik yatırımını, Rusya Federasyonu ile ekonomik iş birliğimiz ve Tataristan'la köklü dostluk bağlarımız bakımından da kıymetli buluyorum. Karşılıklı güven temelinde gelişen ilişkilerimizin, önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla ve üretim ortaklıklarıyla güçlenmesini temenni ediyorum."

BAKAN KACIR: TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünya ekonomisinde ticaretin kurallarının ve üretimin coğrafyasının önemli ölçüde değiştiği bir döneme şahitlik ediyoruz. Uzun yıllar serbest ticaretin ve açık pazar ekonomisinin küresel refah için önemini vazeden ülkelerde dahi artık gümrük duvarları yükseliyor. Küresel üretim ve ticaret ilişkileri, bugün arz güvenliği, ekonomik dayanıklılık ve stratejik bağımsızlık öncelikleri doğrultusunda yeniden tanımlanıyor. Bizler, küresel ekonominin yön arayışı içerisinde olduğu bu dönemde, ikili ve bölgesel ekonomik iş birliklerinin kazan-kazan esasında derinleştirilmesine özel önem gösteriyoruz. Türkiye'nin bu anlayış temelinde geliştirdiği ortaklıkların dayanağı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 24 yılda inşa ettiğimiz güçlü sanayi ve teknoloji altyapısıdır. Nitekim yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı esas alan kalkınma modelimizle bu dönemde Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirdik. Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe uzanan geniş bir yelpazede, küresel değer zincirlerinde kritik rol üstlenen güçlü bir sanayi altyapısını ülkemizde inşa ettik. Neticesinde yıllık ürün ihracatımız 285,6 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaştı. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatımızdaki payı yüzde 44,2 ile yeni bir zirveye erişti. İmalat sanayimizin ortaya koyduğu performans, önümüzdeki dönemde Türk sanayinin kat edeceği mesafenin adeta fragmanı niteliğindedir" dedi.

'İMALAT SANAYİMİZİ ARZU ETTİĞİMİZ HEDEFE ULAŞTIRACAK BAŞLICA REÇETEDİR'

Bakan Kacır, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, öncelik verilen alanlardan birinin kimya sanayisi olduğunu ifade ederek, "Dünyada imal edilen ürünlerin yüzde 90'ından fazlasının üretim sürecinde kimyasal girdilerin kullanılması, sektörün küresel değer zincirlerindeki kritik konumunu ortaya koyuyor. Elektrikli araçlardan çiplere, yeni nesil bataryalardan yüksek performanslı kompozit malzemelere farklı sahalarda geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesi, büyük ölçüde kimya teknolojilerinde kaydedilecek ilerlemelerle mümkün olacak. Böylesine stratejik bir mahiyete sahip kimya sanayisinde, bizler de Türkiye olarak önemli bir sınai birikime ve gelişmiş bir üretim altyapısına sahibiz. Geçtiğimiz yıl 31,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sanayimiz, ülkemizin en fazla ihracat yapan ikinci sektörüdür. Elbette sektörümüzün Türkiye'nin kalkınma yolculuğundaki rolünü ve katkısını yalnızca ihracatta elde ettiği başarıyla değerlendirmek eksik kalacaktır. Zira bugün dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz otomobillerde, beyaz eşyalarda, tekstil ürünlerinde, makine ve teçhizatta; kimya sanayimizin ürettiği katma değer ve geliştirdiği teknolojilerin önemli payı var. Bu doğrultuda sektörümüzün üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini perçinlemek, imalat sanayimizi arzu ettiğimiz hedefe ulaştıracak başlıca reçetedir" diye konuştu.

'59 ENDÜSTRİ BÖLGESİNİN 5'İNİ KİMYA ALANINDA BÜYÜK ÖLÇEKLİ STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN TAHSİS ETTİK'

Kimya sektörünün üretim gücünü ve teknoloji kapasitesini artıracak adımları hayata geçirdiklerini belirten Bakan Kacır, "Etkin Ar-Ge destek mekanizmalarımızla; 81 Ar-Ge merkezi ve teknoparklarımız bünyesindeki 186 girişim kimya sektöründe yenilikçi projelere imza atıyor. TÜBİTAK'ın programlarıyla; 2002'den bu yana kimya alanında 3 bin 674 proje ile 12 bin 184 bilim insanı ve gencimizi destekledik. Yatırım teşviklerimizle, kimya firmalarının toplam 1,5 trilyon lira yatırım büyüklüğüne sahip 2 bin 622 yatırım projesinin önünü açtık. Proje bazlı devlet desteklerimizle, sanayimizin temel girdilerinde dışa bağımlılığımızı azaltacak, ülkemize yeni üretim kabiliyetleri kazandıracak büyük ölçekli ve stratejik yatırımlara en üst düzeyde teşvik sağlıyoruz. Yüksek katma değerli ürünlerde Ar-Ge'den seri üretime uzanan yatırım süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla destekleyen Teknoloji Hamlesi Programıyla, kimya sektöründe toplam 30,4 milyar lira büyüklüğündeki 25 projeyi destekledik. Stratejik yatırımların uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmana erişimini sağlayan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi uygulamamıza 66 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 25 kimya sanayi projesini dahil ettik. Sektörümüzün üretim kapasitesini ve katma değerini artırırken, yeni yatırımlarla değer zincirlerinde bütünleşmeyi ve derinleşmeyi de gözetiyoruz. Zira ham madde, ara mamul ve nihai ürün üretiminin birbirini beslediği, sektör içi ileri ve geri bağlantıların son derece kuvvetli olduğu kimya sanayisinde kümelenme, önemli bir rekabet üstünlüğü sağlıyor. Bu nedenle, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilan ettiğimiz 59 endüstri bölgesinin 5'ini kimya alanında büyük ölçekli stratejik yatırımlar için tahsis ettik" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE NİTELİKLİ YATIRIMLARI GÜÇLÜ TEŞVİK MEKANİZMALARIYLA DESTEKLEYEN BİR ÜLKEDİR'

Türkiye'nin büyük bir iç pazara sahip olduğunu belirten Bakan Kacır şunları söyledi:

"Türkiye, uluslararası yatırımcılara eşit muamele ilkesini hukuki güvence altına alan, güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sunan, nitelikli yatırımları güçlü teşvik mekanizmalarıyla destekleyen bir ülkedir. Ülkemizin uzun vadeli sanayileşme vizyonu, bu vizyonu hayata geçirme yönündeki güçlü siyasi irademiz ve Türkiye'nin sahip olduğu yapısal rekabet avantajları, uluslararası yatırımcılar için eşsiz fırsatlar barındırıyor. 86 milyonu aşan nüfusumuz ve 18 bin doların üzerinde kişi başına milli gelirimizle büyük bir iç pazara sahibiz. Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biriyiz. Üyesi olduğumuz Gümrük Birliği ve tesis ettiğimiz serbest ticaret anlaşmalarıyla, yatırımcılara yaklaşık 1 milyar nüfuslu ve yüksek alım gücüne sahip pazara doğrudan erişim imkanı sunuyoruz. Nüfusumuzun ortanca yaşı 35. Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Enerji maliyetleri bakımından Avrupa'nın en rekabetçi ülkelerinden biriyiz. Elektrik kurulu gücümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 63'e çıkardık. Sanayimizin enerji ve kaynak verimliliğini artıracak, küresel pazarlardaki rekabet gücünü tahkim edecek yeşil dönüşüm yatırımlarını da uluslararası finansman kaynaklarıyla hızlandırıyoruz. Son dönemde Dünya Bankasından 1,5 milyar dolar, İslam Kalkınma Bankasından 250 milyon dolar finansman kaynağını sanayicilerimizin yeşil dönüşüm projeleri için temin ettik. 2030'a kadar sanayimize 5 milyar avro yeşil dönüşüm finansmanı hedefiyle kurduğumuz Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformunun ortaklık ağını COP31'de genişlettik. Sanayi Alanları Master Planımızla Türkiye'nin sanayi haritasını yeniden şekillendiriyor; üretim, ulaşım ve lojistik altyapısını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak ülkemize büyük ölçekli yeni yatırım alanları kazandırıyoruz. Ayrıca, kimya ve petrokimya sanayimize yeni bir yatırım havzası kazandırmak üzere Adana Ceyhan'da oluşturduğumuz 30 milyon metrekarelik Kimya Endüstri Bölgesi'nde büyük ölçekli ve entegre yatırımları hızla hayata geçireceğiz. Ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunacak, Türkiye ile birlikte büyümeyi hedefleyen tüm yatırımcılara kapımız sonuna kadar açıktır."

BAKAN BOLAT: SANAYİMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU MALEİKİN NEREDEYSE TAMAMINI ARTIK BURADA ÜRETECEĞİZ

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Toplam yatırım tutarı 330 milyon doları bulan, yıllık üretim kapasitesi 50 bin ton olan bu tesis, tamamen ithalatla temin ettiğimiz bir ürünün, yurt içinde üretilmesi açısından önem arz etmektedir. Son 5 yıl içerisinde ülkemizin dünyadan maleik ithalatı, toplam 420 milyon dolar olmuştur. Yine, geçen yıl ülkemizin toplam maleik ithalatı yaklaşık 60 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu tesisin hayata geçmesiyle beraber ülkemizin cari işlem dengesine ve yerli üretimin geliştirilmesine büyük katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca sanayimizin ihtiyaç duyduğu maleikin neredeyse tamamını artık burada, Gebze'de üreteceğiz. Böylece, tesiste üretilen maleik anhidrit ile iç talebimizin bir bölümünü karşılayarak ithal ürünlere olan bağımlılığımızı azaltma ve yan sanayi kollarının hammadde ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir adım atmış olacağız. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Gebze'de üretilen maleik anhidritin ihracatını da gerçekleştireceğiz. Ayrıca, bu proje ile birlikte bölgemizdeki istihdama ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.

'RUSYA'DAKİ YATIRIMLARIMIZ 3,5 MİLYAR DOLAR, RUSYA'NIN TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARI DA 6,6 MİLYAR DOLAR'

Rusya ve Türkiye arasındaki güvene değinen Bakan Bolat, "Bugünkü açılış töreninde Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Novak'ın ve Tataristan Reisi Sayın Minnihanov'un katılımları ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerine verilen önemin ve karşılıklı güvenin önemli bir göstergesidir. Rusya'daki yatırımlarımız 3,5 milyar dolar, Rusya'nın Türkiye'deki yatırımları da 6,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. TATNEFT'in yatırımının yanı sıra, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nin tamamlanmasını müteakip, Rusya'nın ülkemizdeki yatırımı 30 milyar dolar seviyesini aşacaktır. Sayın Novak ile yarın gerçekleştireceğimiz Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyon 20. Dönem Toplantısı'nda yatırımlar alanında iş birliğimizi daha da güçlendirecek adımları ele alacağız. Ayrıca, yarın gerçekleştireceğimiz İş Forumu ile firmalarımıza yatırım imkanlarını değerlendirmeleri için önemli bir platform sağlamış olacağız. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz fabrika, Gebze ile Alabuga arasında somut bir köprü olacaktır. Bu fabrikanın ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendireceğine ve yeni yatırımlara örnek olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı