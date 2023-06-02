Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ve Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda 10 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 1 gram esrar, 1 gram sentetik kannabinoid, 63 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 300 lira ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ve Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Derince'de uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 10 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 1 gram esrar, 1 gram sentetik kannabinoid, 63 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i hakkında "TCK 191" kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen F.P ve E.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.