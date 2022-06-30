KOCAELİ- 3 çekicinin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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KOCAELİ- 3 çekicinin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen Karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici, arızalanması nedeniyle sağ şeritte duran 06 BKA 350 plakalı çekiciyi yoldan kaldırmak istedi.

Bu esnada aynı yönde giden A.Ü. yönetimindeki 41 FH 004 plakalı çekici, 2 çekiciye çarparak ters döndü.

Kazada sürücü A.Ü. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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