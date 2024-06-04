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Survivor kim kazandı? 4 Haziran Salı Survivor'da kim kazandı?

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Kıran kırana mücadelenin yaşanacağı Survivor All Star 2024'ten merakla beklenen fragman yayınlandı. Peki, Survivor kim kazandı? Survivor kim kazandı? 4 Haziran Salı Survivor'da kim kazandı?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'te heyecan devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragmanda Turabi dikkatleri çekti. Peki, Survivor kim kazandı? 4 Haziran Salı Survivor'da kim kazandı?

ACUN ILICALI STARTI VERDİ

1 Mayıs'ta izleyici ile buluşan yarışmanın açılışını yapan Acun Ilıcalı "SMS yok... Her koyun kendi bacağından asılacak. Kimleri suçlayamayacaksınız. İyiyseniz sonuna kadar gidebileceksiniz. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor. Onu anca kendi başarısızlığı eleyecek. Orada da ne bahaneler duyacağız bilmiyorum ama..." diyor.

Yayında Survivor'la ilgili konuşan ve yarışmacılara performans gösterebilmeleri için haftalık az bir öğün verildiğini belirten Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov! Futbol sezonu gibi. Survivor'ın bir sezonu 82-83 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor. Dominik cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var çünkü ülkeye sağladığımız katkının da farkındalar Dominikliler. Bizi iyi karşılıyorlar, Dominik'i tanıtıyoruz bir yandan da" dedi.

1 Mayıs'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.

MAVİ TAKIM

• Nefise Karatay

• Seda Mayıs

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya

DÜN NE OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Merve oldu.

4 Haziran Salı SURVİVOR KİM KAZANDI?

Bugünün yarışmaları henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Survivor All Star Televizyon Gündem Spor Haberler

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