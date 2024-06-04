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Kerem Aktürkoğlu neden yok? İtalya Türkiye milli maçta Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı?

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EURO 2024 öncesi 2 hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların ilkinde deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kerem Aktürkoğlu neden yok? İtalya Türkiye milli maçta Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı?

EURO 2024 öncesi son hazırlıklarını yapan A Milli Futbol Takımı, saat 22.00'deki özel maçta İtalya'ya konuk olacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kerem Aktürkoğlu neden yok? İtalya Türkiye milli maçta Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı?

KEREM AKTÜRKOĞLUNEDEN YOK?

EURO 2024 öncesi 2 hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların ilkinde deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Renato Dell'Ara Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Sebastian Gishamer yönetecek. Gishamer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner yapacak. Saat 22.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.

İtalya : Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui.

Türkiye : Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız.

Kerem Aktürkoğlumaç kadrosunda ve yedekler arasında yer alıyor.

Kerem Aktürkoğlu neden yok? İtalya Türkiye milli maçta Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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