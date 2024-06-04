Mehmed: Fetihler Sultanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Mehmed: Fetihler Sultanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konstantinos, Mara'yı Mehmed'e teslim ederken bütün gerçekleri söylemiş, Çandarlı Halil'in işbirliğini açığa çıkartmıştı. Mara, Mehmed'e bunu söyleyecek mi, yoksa Çandarlı'yla kendisi mi yüzleşecek? Mehmed ise artık siyasî hesaplaşmalar sıkılmış ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar vermiştir. Mehmed'in yeni hedefi: Dimitria Kalesi! Mara'nın geri dönüşü Hala Sultan'ı endişelendirmiş, dikkatli olması konusunda Mihriban'ı uyarmıştır. Mara'nın ise Hala Sultan'ı açığa çıkartmak için yeni ama tehlikeli bir oyunu vardır. Hala Sultan için çanlar çalmaktadır, kurulan tertibe düşecek mi, yoksa bir kez daha muzaffer mi ayrılacak? Konstantinos ise şehrinin güvenliğini arttırmak için çareler aramaktadır. Şehrin yapılacak kuşatmaya karşı zafiyetini gören Konstantinos son çare olarak Vatikan'dan yardım istemeye karar verir. Helena ve Sfrancis buna karşı çıkar. Konstantinos her şeye rağmen bu birliği sağlayacak mı, yoksa muhalif düşüncelere karşı yenilgiye mi uğrayacak?



MEHMED: FETİHLER SULTANI 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı 15. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.