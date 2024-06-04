Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 saat 15 dakika süren kritik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinin, hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı 2024?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın açıklaması düzenledi.

Son zamanlarda emekli aylıklarına yapılan düzenlemelerden bahseden Erdoğan, "En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik. Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimizi ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini de temin ettik." dedi. Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi de açıklayarak, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Tek kalemde 42 milyar tutarında ödeme yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.