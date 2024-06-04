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Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

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Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrılan Fatih Terim'in Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia ediliyor. Beşiktaş başkanı Hasan Arat'ın, Fatih Terim ile sözleşme detayları ve transfer bütçesi hakkında görüştüğü de öğrenildi.

Yunanistan takımı Panathinaikos'la yollarını ayıran Fatih Terim'in Süper Lig devi Beşiktaş'ın gündeminde olduğuna dair iddialar giderek artıyor.

TERİM İLE HASAN ARAT GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'ta altyapı çalışmalarında etkin rol oynayan, kongre üyesi olan ve siyah beyazlı kulübün altyapısına oyuncu yetiştirmek için kurulan Avcılar Tahtakale Kartalları kulübünün başkanlığını üstlenen Yılmaz Canbolat, Fatih Terim ile Beşiktaş başkanı Hasan Arat'ın sözleşme detayları ve transfer bütçesi hakkında konuştuklarını söyledi.

"KABUL ETME OLASILIĞI YÜZDE 70"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Canpolat, ''Başkan Hasan Arat yerli bir teknik direktör getirecek. Net bir biçimde duydum. Fatih Terim'le başkan bir görüşme yaptı. Fatih hocanın transfer bütçesi ve sözleşme ile ilgili düşüncelerini öğrendi. Cuma gününden önce Bodrum'da yeniden bir araya gelecekler ve kesin kararı verecekler. Bana göre Fatih hocanın kabul etme olasılığı yüzde 70. Şayet anlaşamazlarsa Serdar Topraktepe ile devam etmek de alternatifler arasında'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinaikos Fatih Terim Hasan Arat Yunanistan Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (14)

Netherill:

taraftarı her ne kadar tinercide olsa şerefli beşiktaş takımına fonparator lakaplı bir hoca gelmemeli diye düşünüyorum.

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dikduran adam:

beşikten mezara tinerciler

yanıt13
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samsun uydu:

eğer bu gerçekleşir ise ben dahil binlerce kişi Beşiktaşı bırakır

46
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Sahin Sahin :

Bu Adamdan bir CACIK olmaz. Demedi demeyin

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7
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SAMET TEMAS:

ha şöyle ya ligimize renk gelsin. bir tarafta junior okan, bir tarafta jose mourinho, bir tarafta sinior terim, antalya'da sir alex de souza. sergenleri abdullah avcıları yazmadım bile. onlar da iyi hocalar. herkes çıksın futbolunu oynatsın. ülke kazansın.

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Mehmet Alper Hakan:

ne içtin sen acaba :)))

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yanıt3
muratemre yılmaz:

Terim Besiktasa gelmez..Ya emekli olur yada Galatasarayinbasina geçer..Yani Türkiyede Gs'dan başka hiç bir takımı calistirmaz.Bence haber kirliliginden başka bişey değil ..

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Ömer Can:

terime emekli kelimesi çok uzak gardaş

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Tolga:

Ayrilmadi kovuldu dogru haber verin. Yurt disinda 3 aydan fazla dayanamiyor ne hikmetse….

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Osman Yagci:

Bir galatasarayli beşiktaşin başina gecerse ne olur hic düşündünüzmü seneye bjk yine hüsran

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