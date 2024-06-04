İtalya Türkiye maçı CANLI izle! (HD) 4 Haziran İtalya Türkiye milli maç canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?

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İTALYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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İTALYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN

İtalya Türkiye maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya Türkiye maçı saat 22.00'de başlayacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Türkiye maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Türkiye maçıTRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya Türkiye maçı Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.