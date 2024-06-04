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De Santis kim? Galatasaray'da oynadı mı?

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Sky Sport İtalya'nın haberine göre; De Sanctis, Beşiktaş'ın sportif direktörü olmaya oldukça yakın. Haber detayında, tarafların anlaşma sağlamak için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Peki, De Santis kim? Galatasaray'da oynadı mı?

Beşiktaş'ın, sportif direktörlük içni Morgan De Sanctis ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Gelecek sezonun transfer planlamasını sürdüren Beşiktaş, yönetim kademesine önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. De Santis kim? Galatasaray'da oynadı mı?

MORGAN DE SANTİS KİMDİR?

47 yaşındaki De Sanctis, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da görev yapmıştı. Futbolculuk döneminde de Türkiye'de bulunan İtalyan kaleci, 2008-09 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti.

Morgan de Sanctis

Doğum Tarihi: 26 Mart 1977

Ülke: İtalya

Boy: 1.90

Kilo: 86

Kariyeri:

Pescara

Juventus

Udinese

Sevilla

2008 - 2009 Galatasaray

Sevilla

Napoli

Monaco

Roma

Monaco

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Beşiktaş İtalya Futbol Gündem Spor Haberler

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