De Santis kim? Galatasaray'da oynadı mı?
Sky Sport İtalya'nın haberine göre; De Sanctis, Beşiktaş'ın sportif direktörü olmaya oldukça yakın. Haber detayında, tarafların anlaşma sağlamak için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Peki, De Santis kim? Galatasaray'da oynadı mı?
Beşiktaş'ın, sportif direktörlük içni Morgan De Sanctis ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Gelecek sezonun transfer planlamasını sürdüren Beşiktaş, yönetim kademesine önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. De Santis kim? Galatasaray'da oynadı mı?
MORGAN DE SANTİS KİMDİR?
47 yaşındaki De Sanctis, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da görev yapmıştı. Futbolculuk döneminde de Türkiye'de bulunan İtalyan kaleci, 2008-09 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti.
Morgan de Sanctis
Doğum Tarihi: 26 Mart 1977
Ülke: İtalya
Boy: 1.90
Kilo: 86
Kariyeri:
Pescara
Juventus
Udinese
Sevilla
2008 - 2009 Galatasaray
Sevilla
Napoli
Monaco
Roma
Monaco