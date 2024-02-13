Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, 1981 yılında İstanbul'da teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan şehit polis memuru Hasan İbrik'in ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu bildiren Ekici, devletin her zaman şehit ailesi ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.