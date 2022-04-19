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Kırklareli'nde asayiş

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Üsküp beldesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda D.D, A.E.T, B.Ç, B.Ö. ve U.Ş, bir işletmenin elektrik trafosundaki kabloları sökmeye çalıştıkları esnada yakalandı.

Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hızlı tren şantiyesinden hırsızlık

Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesindeki hızlı tren şantiyesinden demir çalan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Pancarköy hızlı tren şantiyesinden demirlerin çalındığı ihbarı ile çalışma başlattı.

Olayda kullanılan kamyoneti tespit eden ekipler, S.Ö. ile A.Ö'yi Lüleburgaz ilçesinde gözaltına aldı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Haberler

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