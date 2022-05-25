Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan haklarında 14 yıl ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan haklarında 14 yıl ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında R.D. ve A.İ'yi kent merkezinde yakaladı.

R.D'nin hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl hapis cezası ve 18 suç kaydı, A.İ'nin ise hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay cezası ve 15 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kırıkkale, Polis, Güncel, Haberler

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