Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan şahsa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan şahsa 12 yıl 6 ay hapis cezası

30 Kasım 2023 16:13 Son Güncelleme: 16:15 Abone Ol

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık, kullanıcı olduğunu iddia ederek beraat istedi ancak mahkeme heyeti tarafından suçlu bulundu.