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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan şahsa 12 yıl 6 ay hapis cezası

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Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık, kullanıcı olduğunu iddia ederek beraat istedi ancak mahkeme heyeti tarafından suçlu bulundu.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık M.A. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede konuşan sanık M.A., kesinlikle uyuşturucu satmadığını, sadece kullanıcı olduğunu ve konuşan tanıkların da yalan söylediklerini belirterek, beraat istedi.

Mahkeme heyeti, M.A.'ya uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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