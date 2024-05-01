Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti üyeleri, Mimar Sinan Parkı önünde toplandı. Polis noktalarından üstleri arandıktan sonra kutlama alanına giren grup, yağmura rağmen davul zurna eşliğinde halay çekti. Kutlamalara katılanlar ellerinde çeşitli flama ve dövizler taşıdı. Konuşmalarda işsizlik ve güvencesiz istihdam sorunları vurgulandı.

Kayseri'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti üyeleri, Mimar Sinan Parkı önünde toplandı.

Polis noktalarından üstleri arandıktan sonra kutlama alanına giren grup, yağmura rağmen davul zurna eşliğinde halay çekti.

Kutlamalara katılanlar ellerinde çeşitli flama ve dövizler taşıdı.

KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, burada yaptığı konuşmada, geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyona dayandığını, çalışma çağında olan her 4 kişiden biri ile her 3 kadından birinin işsiz olduğunu söyledi.

Çalışma yaşamının çeşitli güvencesiz istihdam türleriyle parça parça edildiğini belirten Ünsal, her gün ortalama 5 işçinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in de katıldığı kutlamalar, konuşmaların ardından halay çekilmesiyle sona erdi. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Mimar Sinan 1 Mayıs Kayseri Etkinlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? TRT 1 ne zaman kuruldu? TRT kaç yıldır yayında bu yıl kaçıncı kuruluş yıl dönümü? Bir Sevdadır yok mu? Bir Sevdadır neden yok, bitti mi? Bir Sevdadır final mi yaptı 1 Mayıs Çarşamba? Şahane Hayatım final mi yapıyor? Şahane Hayatım bitiyor mu 2024? Sandık Kokusu final mi yapıyor? Sandık Kokusu bitiyor mu 2024? Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas bitiyor mu 2024? Kuruluş Osman final mi yapıyor? Kuruluş Osman bitiyor mu 2024? Sandık Kokusu 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 159. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 158. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title