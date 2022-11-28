Kayınbiraderinin öldürdüğü İnci'nin cenazesini eşi aldı, yakınları tepki gösterdi (2) Güncel Haberler TOPRAĞA VERİLDİHatay'ın Payas ilçesinde kayınbiraderi Hüseyin Karakuş (45) tarafından öldürülen sağlık teknisyeni İnci Bağış Karakuş'un (35) cenazesi, Payas Asri Mezarlığı'na getirildi. TOPRAĞA VERİLDİ Hatay'ın Payas ilçesinde kayınbiraderi Hüseyin Karakuş (45) tarafından öldürülen sağlık teknisyeni İnci Bağış Karakuş'un (35) cenazesi, Payas Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Payas Belediye Başkanı Bekir Altan da katıldı. Namazın ardından Karakuş'un cenazesi, toprağa verildi. Ufuk AKTUĞ-Yaşar CERİTOĞLU/PAYAS (Hatay), Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hatay Payas Güncel Haberler

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