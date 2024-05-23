İstanbul'da en ucuz kiralık daireler hangi semtte? İstanbul'da en ucuz kira hangi ilçede?

İstanbul'da yaşamak veya ev sahibi olmak isteyenler kiralama konusunda bilgi almak istiyor. Kiracı olmak isteyenler en uygun alanları, kiralamak isteyenler ise getirisi en yüksek alanları araştırıyor. İstanbul, Türkiye'nin en yoğun nüfuslu şehri olması nedeniyle ev kiralama ve satın alma işlemleri konusunda da oldukça aktif bir şehirdir. Her bölgede farklı fiyat potansiyeli ortaya çıkabilir.

İSTANBUL'DA EN UCUZ KİRA HANGİ İLÇEDE?

Kira getirisi potansiyeli yüksek olan yerler, İstanbul'un merkezi ilçeleridir. İstanbul ilçeleri içinde ortalama metrekare kira değeri en yüksek olanlar sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy, ve Beyoğlu sayılabilir. En düşük kira hangi semtte sorusuna, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy, Kurtköy ve Çatalca yanıtı verilebilir.

TÜRKİYE'DE EN UCUZ EV KİRASI NEREDE?

Araştırmaya göre metrekare başına kira fiyatının en düşük olduğu iller şu şekilde:

Ağrı: 2 artı 1 kiralama fiyatları 6000 TL'den başlamaktadır.

Kars: 2 artı 1 kiralama fiyatları 5500 TL'den başlıyor.

Açıklama: 2 artı 1 kiralama fiyatları 4000 TL'den başlamaktadır.

Ardahan: 2+1 kiralama fiyatları 4000 TL'den başlamaktadır.

Mardin: 2 artı 1 kiralama fiyatları 3900 TL'den başlamaktadır.

Batman: 2 Plus 1 kiralama fiyatları 4000 TL'den başlıyor.

Şırnak: 2 artı 1 kiralama fiyatları 4000 TL'den başlamaktadır.

Siirt: 2+1 kiralık daire fiyatları 4000 TL'den başlamaktadır.