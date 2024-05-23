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Sokak hayvanları uyutulacak mı? Sokak hayvanlarına ne olacak? #128021

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Sokak hayvanlarının durumu gündemde. Bu hayvanların uyutulup uyutulmayacağı merak konusu. Sokak hayvanlarına ne olacak, hangi önlemler alınacak ve bu durum halk tarafından nasıl karşılanacak?

Sokaklardaki başıboş köpekler için yapılacak düzenlemeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çalışmaların devam ettiğini belirterek "Önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta meclise gelmesi planlanıyor." dedi. Peki, Sokak hayvanları uyutulacak mı? Sokak hayvanlarına ne olacak?

SOKAK HAYVANLARI UYUTULACAK MI?

Çelik, köpeklerin uyutulmasıyla ilgili soruya "Toplumda birbirine zıt çeşitli talepler var." yanıtını verdi.

Sokak hayvanları uyutulacak mı? Sokak hayvanlarına ne olacak?

SOKAK HAYVANLARINA NE OLACAK?

AK Parti'nin, başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırladığı kanun teklifinde sona yaklaşılırken parti sözcüsü Ömer Çelik, yapılacak düzenlemeyle ilgili konuştu. Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Çelik, düzenlemenin en geç 2 hafta sonra Meclis'e geleceğini açıkladı. Düzenlemeyle ilgili alınan bilgilere göre belediyeler barınaklarındaki kapasite kadar köpeklerin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanına çıkacak. Her köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün bekleme süresi olacak.

Belirlenen 30 günlük süre sonuna kadar sahiplenilmeyen köpekler için uyutma kararı uygulanacak. Kaynaklar, uyutmanın merhamet şartlarıyla uygulanacağı ayrıntısını paylaştı.

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanacak yeni köpekler gelecek ve süreç bu yöntemle devam edecek.

Sokak hayvanları uyutulacak mı? Sokak hayvanlarına ne olacak? #128021

TEKLİFTE NELER YER ALIYOR?

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlık aşamasında olunan kanun teklifinde, alınan kulis bilgilerine göre detaylar da belli olmaya başladı. Hazırlık sürecinde dünyadaki örneklerinin de incelendiği çalışmada İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklifin ortaya çıkacağı öğrenildi. AK Parti kaynaklarının aktardığına göre teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasıyla ilgili seçenek de olacak.

SOKAK KÖPEKLERİYLE İLGİLİ SÜREÇ NASIL OLACAK?

Düzenlemeyle ilgili alınan bilgilere göre belediyeler barınaklarındaki kapasite kadar köpeklerin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanına çıkacak. Her köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün bekleme süresi olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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