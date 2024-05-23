Enflasyon düşecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne dedi?

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Arap Bankalar Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'ne katıldı. Peki, Enflasyon düşecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne dedi?

MEHMET ŞİMŞEK NE DEDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon yüksek ama düşecek, bunun için bir dezenflasyon programı geliştirdik. Şimdi bir yıllık geçiş dönemindeyiz ve dezenflasyon süreci artık başlamış durumda. Önümüzdeki 3 yıl boyunca enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz." dedi.

ENFLASYON DÜŞECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon yüksek ama düşecek, bunun için bir dezenflasyon programı geliştirdik.' dedi.