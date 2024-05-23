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Enflasyon düşecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne dedi?

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyonun düşüp düşmeyeceği konusuna dair soruları yanıtladı. Bakanın açıklamaları, ekonomi gündeminin en önemli maddelerinden biri olan enflasyon konusunda merak edilenleri giderdi.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Arap Bankalar Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'ne katıldı. Peki, Enflasyon düşecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne dedi?

MEHMET ŞİMŞEK NE DEDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon yüksek ama düşecek, bunun için bir dezenflasyon programı geliştirdik. Şimdi bir yıllık geçiş dönemindeyiz ve dezenflasyon süreci artık başlamış durumda. Önümüzdeki 3 yıl boyunca enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz." dedi.

Enflasyon düşecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne dedi?

ENFLASYON DÜŞECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon yüksek ama düşecek, bunun için bir dezenflasyon programı geliştirdik.' dedi.

Enflasyon düşecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne dedi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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