#128204 31. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? POMEM mülakat tarihi açıklandı mı?

31. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? POMEM mülakat tarihi açıklandı mı? POMEM adayları, 31. dönem sınav takvimini yakından takip ediyor. Polis Akademisi, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ile tarihlerini adaylara bildirmişti. Şimdi ise adaylar, 31. dönem POMEM sözlü mülakat tarihlerini merak ediyor. 31. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

31. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

31. dönem POMEM sözlü sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz 30. dönemde başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanmış ve parkur aşamasının ardından, mülakat yerleri ve tarihleri 18 Ağustos'ta duyurulmuştu. 31. dönem POMEM mülakat tarihlerinin de Haziran ayı içinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, mülakat tarihlerini www.pa.edu.tr adresinden takip edebilirler.